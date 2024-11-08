Энтузиасты сделали «читерскую» сборку Diablo 4 с автоматическим убийством врагов

В дополнении Vessel of Hatred для Diablo IV был добавлен абсолютно новый класс Spiritborn (Наследник духов). Как оказалось, с его помощью получилось создать по-настоящему «читерскую» сборку, которая способна убивать врагов практически без вмешательства игрока.

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Сборка основана на ошибках, которые увеличивают урон игрока до огромных значений. В этом помогает навык, увеличивающий урон в зависимости от уровня барьера — щита, поглощающего входящий урон. Чем больше у игроков здоровья и запаса барьера, тем выше получится наносить урон по противникам.

Второй ключевой элемент читерского билда — пассивный навык «Токсичная кожа». От него ближайшие враги заражаются ядом, а повысить эффективность навыка помогает кольцо Wound Drinker. Завершает билд урон от шипов — противники, наносящие прямую атаку, сами будут получать ответный урон.

Подробный разбор сборки

Играть с этой сборкой просто. Нужно лишь вести своего персонажа, оставляя след из вражеских тел. Принимать активное участие в бою также не понадобится. Учитывая чрезвычайную мощь билда, вряд ли он пробудет в Diablo 4 долгое время — разработчики из Blizzard наверняка захотят внести балансные правки.

Стоит отметить, что не во всех ситуациях задуманная сборка эффективна. Например, в «Яме Мастеров» с примерно сотого уровня эффективность снаряжения значительно падает.