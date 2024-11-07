В свежем ролике сравнили Bloodborne на PS5 и PS5 Pro с улучшенной графикой

С сегодняшнего дня стартовали официальные продажи PlayStation 5 Pro. В данный момент поддержку обновлений для улучшенной консоли получило более 50 игр, на изменения в которых можно взглянуть в геймплейных роликах. И несмотря на отсутствие специального обновления, улучшения на мощной консоли можно заметить даже в Bloodborne.

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О ремастере Bloodborne для актуальной консоли или официальном порте на PC мечтают многие поклонники игр FromSoftware. Однако пока придётся ограничиться лишь улучшенным качеством изображения на PS5 Pro. Наглядное сравнение со стандартной консолью показали в свежем ролике.

На первый взгляд заметить отличия сложно: текстуры и эффекты не изменились, как и детализация окружения. Однако картинка стала чётче — именно в повышенном разрешении без снижения производительности кроется секрет Bloodborne на PS5 Pro. Особенно это заметно на объектах, находящихся вдали. Других примечательных изменений нет.

Функция с улучшением игр с PS4 на PS5 Pro ещё не получила широкого распространения. Автор ролика отметил, что Sony стоило бы добавить к функции ещё один инструмент — автоматическую постобработку. С его мнением согласны и комментарии, которые заявляют, что сделать картинку чётче помогают телевизоры с функцией повышения резкости.

Также ряд зрителей разочаровался в том, что до сих пор играть в Bloodborne можно только в 30 FPS. Чтобы снять ограничение, соответствующий патч должны выпустить сами разработчики.