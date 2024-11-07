Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили оружию

В сети появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который посвятили оружию в игре.

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В ролике рассказывают о том, что «пушки» в Зоне всегда пригодятся — и получить их можно разными способами. К примеру, найти «схроны» других сталкеров, которые решили спрятать свою добычу.

Заодно сталкерам посоветовали внимательно проверять своё вооружение и экипировку до отправки на миссию, так как в процессе прохождения можно столкнуться с разными проблемами. К примеру, автомат может заклинить прямо во время перестрелки.

Важно обращать внимание и на тип патронов, ведь в путешествиях не всегда можно найти необходимые запасы для того или иного оружия.

Прокачивать пушки можно с помощью дополнительных деталей, которые попадаются в рамках приключений героя — к примеру, можно повысить свою точность с помощью прицела. А ещё для оружия доступна и более глубокая прокачка у техников, хотя за эти услуги придётся заплатить (как и за ремонт).

А эффективность урона зависит от видов противников и их брони.

Кроме того, в самом ролике можно увидеть различные локации грядущего боевика, как и всевозможные перестрелки с бандитами и монстрами Зоны.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC и Xbox Series. Ранее создатели показали бонусы за предзаказ.