Sega снимет с продажи ряд своих классических игр в начале декабря

КомпанияSega готовится снять с продажи ряд своих классических игр, доступных на PC, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Это произойдёт 6 декабря.

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Под «раздачу» попадают игры из наборов Sega Mega Drive и Sega Genesis Classics & Sega Mega Drive Classics и некоторые индивидуальные тайтлы. Полные списки можно найти на сайте поддержки компании. Мы также продублируем их ниже (под «Спойлерами»).

Напоминаем, что снятие с продажи означает, что пользователи больше не смогут приобретать выбранные игры в официальных цифровых магазинах. Все совершённые ранее покупки — отдельные игры или наборы — остаются в библиотеке покупателя.

Некоторые пользователи сразу предположили, что Sega может готовить релизы новых классических сборников. Некоторые пользователи в очередной раз напомнили о важности физического медиа.

А мы напомним, что игры Sega и так официально не продаются в России.