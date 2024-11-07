Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали о вампирской моде

На сайте Paradox Interactive появилась очередная запись из блога разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В этот раз команда The Chinese Room решила рассказать об одежде, которая играет не последнюю роль в образе любого уважающего себя вампира.

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Наряды в игре создавались с учётом разных субкультур, истории и любимых занятий каждого клана, чтобы передать их суть.

Бруха — грубые и всегда наготове, поэтому их одежда сделана из износостойких материалов. Джинсовая ткань, кожа, футболки с логотипами музыкальных групп в панк- или рок-жанрах, разорванная одежда, анархические значки и многое другое. Тремер — загадочные и могущественные маги, облачённые в наряды, которые отражают старые времена и при этом имеют современные элементы. Их одежда очень практичная (для мобильности), а ещё в ней преобладает красный цвет.

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Бану Хаким — зловещие и скрытные, их одежда позволяет идеально скрывать в тени как своё тело, так и свою личность. Бану Хаким обходятся без звенящих украшений или тяжёлой брони и предпочитают носить шарфы и капюшоны.

Вентру — богатые и статусные, поэтому их образы отражают высшие социальный и культурный классы. В их одежде используются роскошные, почти королевские цвета и стили. А ещё у них есть много дорогих украшений. Внешний вид Вентру показывает, что члены этого кланы готовы вести бизнес, а не сражаться в подворотне.

Игроки смогут открывать новые наряды по ходу прохождения — на основе прокачиваемых способностей. Напомним, что выбранный клан главного героя не привязан к конкретной одежде. Можно открыть (и носить) все костюмы, просто в разном порядке.

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А ещё разработчики обещают, что внешний вид протагониста будет вызывать разную реакцию у некоторых NPC. Мрачный и жестокий образ может отпугнуть, а богатый, наоборот — очарует и заставит забыть о плохом дне.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — это настоящий крепкий вампир, которого не смогли убить ни солнце, ни колья в сердце, ни смена команды разработчиков, ни перенос за переносом.

Релиз игры должен состояться в первой половине 2025 года, но ждать полноценную ролевую игру в духе первой части не стоит. Ждите лучше «духовного наследника» оригинала в духе Dishonored и с уклоном в экшен-RPG. Такие вот дела.

Не забудьте также посмотреть свежий трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, в котором показали мужскую версию главного героя (а я всё ещё надеюсь, что у героя-женщины можно будет сменить причёску… или придётся носить капюшон Бану Хаким).