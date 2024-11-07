Главная тайна GTA 5 оказалась шуткой разработчиков

Недавно бывший дизайнер Rockstar Бен Хинчлифф, проработавший в компании с 2009 по 2022 год, принял участие в новом выпуске подкаста GTA VI O'clock. В ходе разговора он признался, что зачастую разработчики добавляли в свои игры пасхалки только для того, чтобы посильнее запутать геймеров.

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И на самом деле реального смысла в подобных секретах нет. К категории таких «бессмысленных» пасхалок относится и рисунок на горе Чилиад, который стал главной тайной GTA 5 в кругу фанатов игры. За несколько лет пользователи построили десятки различных теорий о происхожденнии загадочного изображения.

Видео доступно на YouTube-канале GTA VI O'clock. Права на видео принадлежат GTA VI O'clock/Rockstar Games.

Иногда вы просто добавляете их [пасхалки], чтобы запутать людей. На самом деле, они ничего не значат. Вы просто морочите людям голову, чтобы сильнее запутать их.

Ранее авторы GTA 5 из Rockstar Games объявили, что некстген-версия легендарного тайтла выйдет на ПК в 2025 году.