Издатель GTA и Red Dead Redemption верит в «важную роль PC в консольном бизнесе»

Take-Two Interactive, выпускающая серии GTA и Red Dead Redemption, «избирательно относится» к выбору платформ для релизов своих игр.

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Об этом рассказал CEO компании Штраус Зельник, затронув тему развития рынка на PC и обозначив позицию издательства по этому поводу.

Зельник назвал компьютеры «открытым форматом» и признался, что верит в их «важную роль в консольном бизнесе» в будущем. Кроме того, для Take-Two есть смысл охватывать своими играми большую аудиторию на разных платформах.

«Аудитория появится в случае, если ей есть что предложить. Поэтому мы [Take-Two] должны убедиться в том, что наши игры представлены на множестве платформ. А если одна платформа теряет ценность, то всегда есть другая. Например, сейчас мы наблюдаем большой рост PC. Я всегда считал, что открытые форматы будут демонстрировать продолжающийся рост, а PC — это и есть открытый формат. Я думаю, что компьютеры будут продолжать играть всё более и более важную роль в консольном бизнесе в будущем, и для нас совсем несложно это поддерживать. Суть в том, что мы избирательно относимся к платформам для наших игр. Мы справляемся с технологиями, но нам нужна достаточно большая аудитория, чтобы все усилия были оправданы», — рассказал Зельник.

Напомним, что горячо ожидаемая Grand Theft Auto VI пока имеет подтверждённый релиз осенью 2025 года только на консолях PS5 и Xbox Series. Так и… когда там анонс для PC?