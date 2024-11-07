Симулятор парка аттракционов Planet Coaster 2 получил «смешанный» рейтинг в Steam

Frontier Developments выпустила продолжение «лучшего симулятора парка аттракционов» Planet Coaster 2 на PC, PS5 и Xbox Series.

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В России новинка недоступна, да и официальной поддержки русского языка в ней нет. Поэтому мы расскажем о том, как Planet Coaster 2 была встречена игроками.

Пиковый онлайн в Steam составил 20 048 человек одновременно. Это чуть меньше, чем у первой части, которая в 2016 году привлекла 21 971 человека одновременно. Но ещё не вечер.

А вот пользовательский рейтинг Planet Coaster 2 в Steam оказался «смешанным». На новинку написано 946 обзоров, из которых только 58% — положительные.

Среди плюсов игры отмечают хорошее техническое исполнение (правда, проблем не замечали обладатели «приличных» PC), красивую график (эффект блюра/размытости стоит по умолчанию, и его можно убрать в настройках), новые QoL-улучшения и весёлый геймплей.

А вот жалуются игроки чаще всего на отсутствие русского языка (что очевидно), малое количество контента на релизе, неинтуитивный интерфейс и очевидный фокус на игру с геймпадом.