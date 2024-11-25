Как выбрать компьютерное кресло: пять полезных советов

Удобное компьютерное кресло — товар мечты почти каждого геймера вне зависимости от пола, возраста и предпочтений в играх. Портал PC Gamer рассказал, как правильно подобрать кресло для ПК и о чем стоит подумать перед покупкой.

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Если предложение выглядит слишком хорошим, то где-то есть подвох

Помните об одной простой истине: если игровое кресло выглядит ну слишком дешевым, то, скорее всего, на это есть хорошая причина. Оно может быть неудобным, сделанным из низкокачественных материалов, подлокотники могут не иметь функцию настройки и т.д. Хотя это не значит, что бюджетных вариантов нет — они есть, просто их нужно подбирать и внимательно проверять отзывы.

Настраиваемые подлокотники — полезная вещь, откидывающаяся спинка — не очень

Подлокотники, которые можно настроить по высоте и повернуть — почти что обязательный критерий для любого комфортного кресла. По крайней мере, если вы хотите сидеть за компьютером с правильной осанкой. Да, руки и сами по себе могут находиться над столом или креслом, однако дешевые модели с фиксированными подлокотниками могут причинять неудобства. Если они слишком высоко, то свобода движения рук может быть ограничена. А слишком низкие подлокотники будут фактически бесполезны.

Иными словами, настройка подлокотников — важный параметр. А вот запредельный угол откидывания спинки – нет. Его часто позиционируют как одну из самых важных характеристик игровых кресел, но, по факту, никому не нужна спинка, откидывающаяся горизонтально. Небольшой настройки угла хватит, чтобы спине было комфортно. Откидывающаяся спинка может быть привлекательной для тех, кто играет на контроллере, но «рулить» клавиатурой и мышью, откинувшись глубоко назад, будет неудобно.

Хорошая поддержка спины — залог комфорта

У любого уважающего себя компьютерного кресла должна быть поддержка спины. Некоторые премиальные модели даже предлагают настраиваемую поддержку, встроенную прямо в спинку. Другие помогают поддерживать осанку за счет формы спинки или отдельных подушек. Так или иначе, хоть какая-то поддержка спины гораздо лучше, чем вообще никакой — даже обычная подушка сделает кресло гораздо более комфортным.

Качественное кресло прослужит долго

Совет не для всех, но тем не менее. Иногда с ограниченным бюджетом ничего не поделать: не каждый может позволить себе потратить много денег на компьютерное кресло. Однако стоит прояснить один момент — качество действительно стоит денег и оправдывает затраты в долгосрочной перспективе.

Мы проводим много времени за компьютерами, из-за чего мебель, хотим мы того или нет, изнашивается. Но модели, собранные из качественных материалов, изнашиваются значительно медленнее. Помимо этого, премиальные кресла зачастую имеют долгий гарантийный период, который гарантирует ремонт или замену компонентов, если что-то вдруг сломается.

Опять же, не у всех есть возможность купить дорогущее компьютерное кресло, но суть рекомендации и не в этом. Перед покупкой хорошенько подумайте, сколько времени вы проводите за ПК, и прикиньте, сколько денег вы готовы потратить и планируете ли обновляться в ближайшем будущем.

Игровое кресло не обязательно будет лучше обычного

Шокирующая правда — игровые кресла не всегда выигрывают у «обычных». По факту, наиболее комфортные и качественные модели нередко производятся для офисной работы. Если вы терпеть не можете «игровую» эстетику и внешний вид геймерских кресел, не проблема — среди обычных офисных гарантированно можно найти хороший аналог.