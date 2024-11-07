GTA 5 продалась тиражом 205 млн копий

Компания Take-Two обновила данные о продажах Grand Theft Auto V. Теперь тираж игры превышает 205 млн копий по всему миру.

© скриншот

В последний раз о продажах GTA 5 рассказывали в середине мая этого года. Тогда её тираж составлял 200 млн копий. Напомним также, что GTA 5 является третьим игровым бестселлером в истории, уступая только Minecraft и «Тетрису».

В целом же продажи франшизы Grand Theft Auto превышают 435 млн копий.

В разговоре с инвесторами глава Take-Two Штраус Зельник не забыл упомянуть и Grand Theft Auto Online. По его словам, GTA Online продолжает оставаться одним из «крупнейших источников» чистых поступлений (net bookings) компании и «превосходить ожидания» благодаря выходящим к ней обновлениям и «устойчивой вовлечённости» игроков.

Rockstar готовится обновить GTA 5 на PC c возможностями PS5 и Xbox Series в 2025 году.

Что до GTA 6, то тут всё стабильно — релиз осенью 2025 года на консолях PS5 и Xbox Series.