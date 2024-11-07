Креативный директор Metro Awakening поделился мнением об играх в виртуальной реальности

Постапокалиптическая франшиза Дмитрия Глуховского адаптировалась в игру в виртуальной реальности — состоялся релиз Metro Awakening. Креативный директор Мартин де Ронд затронул проблему интернет-критиков, которые нападают на VR-игры

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В интервью для VideoGamer де Ронд рассказал, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы геймеры попробовали виртуальную реальность — и если не в Metro Awakening, то в Batman: Arkham Shadow или в грядущей Alien: Rogue Incursion, релиз которой состоится в декабре.

«В какой-то степени, конечно, это понятно: если у вас нет VR-шлема, но вы большой поклонник франшизы Metro и хотите играть во всё, что связано с ней, то я могу понять причины разочарования. Тем не менее, я думаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы погрузиться в мир виртуальной реальности».

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Также Мартин де Ронд отметил, что для команды более важен успех игры, нежели негативная реакция фанатов на доступность VR-шутера.

«Больше всего на свете я ненавижу, когда моя любимая франшиза оказывается испорченной. Когда выходит что-то, что не соответствует её уровню. Это было одной из главных мыслей, которую мы учитывали в начале работы над проектом».

Шутер Metro Awakening﻿ получил хорошие оценки критиков и игроков. Новинку похвалили за знакомый геймплей, а также за присущую VR-шлемам интерактивность.