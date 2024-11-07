Симулятор жизни InZOI в стиле The Sims выйдет в марте 2025 года

Разработчики из студии Krafton объявили дату релиза inZOI — корейского симулятора жизни в духе The Sims. Проект поступит в продажу 28 марта 2025 года в раннем доступе Steam, хотя изначально авторы планировали выпустить игру до конца 2024 года.

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В своём обращении к игрокам разработчики заявили, что им понадобится больше времени для полировки inZOI. Дополнительные месяцы авторы потратят на устранение ошибок и добавление новых функций, которые будут доступны на старте раннего доступа.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества.