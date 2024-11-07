Появился эмулятор ПК для Android, на котором запускают GTA V и «Ведьмак 3»

В сети набирают популярность ролики, где демонстрируется запуск известных ПК-игр на Android-устройствах с процессором Snapdragon 8 Elite.

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Внимание к этой теме привлек ресурс Mobiltelefon, который обнаружил видео на платформе BiliBili. Там показан процесс запуска игры Tomb Raider (2013) с использованием эмулятора GameFusion от компании GameSir.

Предполагается, что его основой стали разработки Cassia — проекта, замороженного в начале 2024 года.

Известно, что текущая версия GameFusion имеет номер 0.0.1 и пока находится на этапе закрытого тестирования, поэтому доступ к приложению ограничен.

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О сроках его публичного релиза информации пока нет. Первые видео с демонстрацией возможностей GameFusion появились еще летом, что вызвало интерес к технологии.

Флагманские устройства с чипом Snapdragon 8 Elite могут воспроизводить такие игры, как GTA 5, The Witcher 3 и Red Dead Redemption, обеспечивая приемлемую производительность.