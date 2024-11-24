Как выбрать игровую мышь для ПК: пять полезных советов

На рынке периферии для ПК существует огромное множество самых разных мышей на любой вкус, бюджет и предпочтения, но как выбрать среди них лучшую и не пожалеть о покупке? Портал PC Gamer поделился пятью советами для тех, кто ищет себе новую мышь для игр.

© Unsplash

Между проводными и беспроводными мышами не такая большая разница

Одно из первых решений, которое предстоит принять при покупке новой мыши, это выбор проводной или беспроводной модели. Оба варианта имеют право на жизнь, но между ними не такая уж и большая разница, как можно подумать.

Да, лучшие беспроводные мыши ощущаются чуть более современными просто потому, что проводные подключения — немного устаревший тренд. К тому же, беспроводную мышь можно перемещать по столу, не беспокоясь о кабелях. Однако они стоят дороже, требуют зарядки и, по утверждениям самых ярых противников, отстают от проводных аналогов по скорости отклика.

Последний пункт немного сомнительный: многие высокоранговые игроки пользуются беспроводными мышами. Периферия от проверенных производителей чаще всего обладает едва заметной задержкой отклика — ее могут почувствовать разве что люди со сверхъестественными рефлексами. Поэтому не стоит руководствоваться мифами. Хотите максимум удобства и не боитесь потратить больше денег? Покупайте беспроводную мышь. Нужно что-то бюджетное? Подыщите проводную. Для гейминга подойдет и та, и другая.

Не обращайте внимания на рекомендации киберспортсменов

Можно заметить, что многие игровые мыши продвигаются как «соревновательные» или «созданные для киберспорта» — именно поэтому они получают огромные показатели DPI, 8K сенсоры и многое другое. Если вы действительно собираетесь начать карьеру в киберспорте или просто хотите выжать максимум из мультиплеерных сессий, то да, эти мелочи могут быть важны.

Но в большинстве прочих случаев решающую роль играют руки и рефлексы игрока, а не мышь. Никто не стал про-геймером просто благодаря правильной мыши, и, точно так же, никто не провалился просто по вине «плохой» мыши. Технические нюансы могут быть важны для профессионалов, но обычные люди, скорее всего, не заметят разницы. Не думайте, что большие цифры сразу делают мышь лучше: лучше подбирать устройство по форме, тактильным ощущениям и качеству.

Форма мыши важна для ежедневного комфорта

У каждого человека своя форма ладони и длина пальцев, а потому подбирать форму мыши стоит исходя из индивидуальных предпочтений. Модель, комфортная для одного пользователя, не обязательно будет комфортной для другой. Но производители и сами прекрасно это понимаю: именно поэтому на рынке можно найти огромное разнообразие форм-факторов. От маленьких мышей до внушительных устройств, на которые можно положить хоть всю ладонь целиком.

Обратите внимание, как именно выдержите мышь во время игры. Если вы предпочитаете класть ладонь целиком, то, возможно, стоит подыскать что-то с приподнятой задней частью корпуса. А если вы часто держите мышь кончиками пальцев, то маленькая, тонкая модель будет более оптимальной.

Недорогие мыши тоже бывают хорошими

Мыши принадлежат к различным ценовым категориям: есть дешевые, есть и неприлично дорогие. Если вам нужно что-то бюджетное, то не переживайте — найти хорошее устройство можно и по разумной цене. Но лучше держаться в стороне от сомнительных брендов. Например, у Logitech есть бюджетная модель G203 Lightsync — дешевая, но неожиданно качественная.

Отличные варианты есть не только у Logitech — поищите в Интернете отзывы и рекомендации других пользователей. Даже беспроводные мыши, подходящие для игр, можно найти за не очень большую цену.

Тяжелые мыши против легких

Наконец, вы наверняка заметили, что многие производители отдельно упоминают вес мыши. Дело в том, что многие геймеры предпочитают ультралегкие мыши, которые позволяют совершать быстрые, резкие движения запястьем. Не говоря уже о том, что это еще одна цифра, которую бренд может напечатать на коробке из соображений маркетинга.

Истина где-то посередине. Вес мыши действительно имеет значение, но многое зависит от того, как и во что вы предпочитаете играть. Например, для шутеров и прочих боевиков действительно лучше подойдет легкая модель: она обеспечит наилучшую скорость реакции. А вот для менее динамичных игр, таких как пошаговые стратегии или RPG, тяжелые варианты могут быть комфортнее.