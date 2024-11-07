Silent Hill 2 Remake получит поддержку на PS5 Pro
Для Silent Hill 2 Remake выйдет обновление, добавляющее поддержку PS5 Pro. На сайте PlayStation Store упоминается, что на новой консоли игра получит «улучшенные возможности».
Однако Bloober Team, Konami или PlayStation пока не объявили подробный список изменений. С учетом характеристик новой консоли, Silent Hill 2 может получить улучшенную графику, более плавную частоту кадров, высокое качество текстур, теней и отражений с трассировкой лучей.
Ранее Sony анонсировала более пятидесяти игр, которые получат обновления с улучшениями для PS5 Pro. В сети уже доступны видео с демонстрацией геймплея и сравнениями графики некоторых анонсированных франшиз.