Silent Hill 2 Remake получит поддержку на PS5 Pro

Для Silent Hill 2 Remake выйдет обновление, добавляющее поддержку PS5 Pro. На сайте PlayStation Store упоминается, что на новой консоли игра получит «улучшенные возможности».

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Однако Bloober Team, Konami или PlayStation пока не объявили подробный список изменений. С учетом характеристик новой консоли, Silent Hill 2 может получить улучшенную графику, более плавную частоту кадров, высокое качество текстур, теней и отражений с трассировкой лучей.

Ранее Sony анонсировала более пятидесяти игр, которые получат обновления с улучшениями для PS5 Pro. В сети уже доступны видео с демонстрацией геймплея и сравнениями графики некоторых анонсированных франшиз.