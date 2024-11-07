Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали бонусы за предзаказ
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали, что именно получат в качестве бонусов те, кто предзаказал шутер. Сами бонусы уже были известны, сейчас мы просто можем наблюдать, как именно они выглядят.
Предзаказавшие получат:
- Винтовку «Ветеран»;
- Костюм «Турист»;
- Рюкзак «Сталкер»;
А также дополнительный контент для посиделок у костра (истории и мелодии на гитаре).
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Винтовка «Ветеран»
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Костюм «Турист», позволяющий нести больше веса
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Рюкзак «Сталкер» с особой нашивкой
Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC и Xbox Series. Ранее разработчики показали пачку новых скриншотов, а также обсудили производительность на маломощной Xbox Series S.