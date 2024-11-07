Создатели Pathologic 3 выпустили «контролируемую утечку с геймплеем игры»

Создатели Pathologic 3, как и обещали, вкратце рассказали о саундтреке игры. Этому посвящено отдельное видео, которое, как подметили сами разработчики, стало «своего рода контролируемой утечкой с геймплеем» нового «Мора».

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Дело в том, что в ролике, помимо спикеров, которые рассказывают и показывают (в том числе на примере Буэнос-Айроса), из чего состоит звучание игры, можно увидеть непосредственно геймплей и «тизеры». В общем, того, на что могут обратить внимание преданные поклонники творчества Ice-Pick Lodge. Вот что пишут сами авторы:

Пояснять показанное мы пока не будем, но в декабре мы еще вернемся с новыми подробностями :)

Упоминание декабря и новых подробностей соотносится с тем, что ранее нам обещали «большой сюрприз» в ближайшие пару месяцев (ноябрь–декабрь). Возможно, это будет подробная демонстрация игры, анонс даты релиза или, к примеру, выход демоверсии. Посмотрим!

А пока — все желающие могут ознакомиться с видео разработчиков и увидеть геймплей Pathologic 3, в том числе перемещение по городу и немного стрельбы.

Pathologic 3, где нас ждёт механика перемещения во времени, выйдет в 2025 году: сначала должен состояться релиз на PC, а потом на PS5 и Xbox Series.