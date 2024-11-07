Шутер Metro Awakening для виртуальной реальности получил хорошие оценки

Пресса поделилась своими обзорами Metro Awakening — шутера для виртуальной реальности, который стал приквелом Metro 2033 с совершенно новым главным героем. Мнения журналистов оказались положительными — новинку похвалили за знакомый геймплей, а также за присущую VR-шлемам интерактивность. Оценки следующие:

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80 баллов — Opencritic, с рекомендацией 82% рецензентов (на основе 19 обзоров); 76 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 10 обзоров).

В издании GamesRadar заявили, что Metro Awakening пытается устоять на толпах качественного VR-шутера и рассказа каноничной для вселенной Metro истории. Однако «в какой-то степени» игра терпит неудачу на обоих фронтах. Несмотря на это, перестрелки получились динамичные, а первая встреча с монстром запоминается надолго.

В Push Square заявили, что создатели Metro Awakening «мастерски уловили» суть франшизы и усилили лучшие игровые механики благодаря их интеграции в виртуальную реальность. Несмотря на уже привычный сеттинг и некоторые проблемы с сюжетом, атмосфера, графика и управление смогли сделать новый шутер одной из самых захватывающих VR-игр.

Также Metro Awakening уже доступна для владельцев Deluxe-изданий — покупатели обычных версий смогут начать играть с 7 ноября. Первые пользовательские обзоры в Steam оказались «в основном положительными». Игроки хвалят хорошую оптимизацию и интересный геймплей, но считают, что новинка проигрывает Half-Life: Alyx (2020) и Batman: Arkham Shadow во всех сферах.