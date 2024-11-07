Новый процессор AMD Ryzen 7 9800X3D сравнили в играх с Ryzen 7 9700X

В сети появились первые тесты нового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Эти тесты показывают прирост стабильности кадров, что может значительно улучшить игровой опыт для пользователей.

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В Starfield при разрешении 2560×1440 и высоких настройках Ryzen 7 9800X3D показал средний 110,6 FPS, что немного ниже, чем у Ryzen 7 9700X (111,8 FPS).

В Cyberpunk 2077 разница в среднем FPS была минимальной (-0,8%), но 1% low FPS увеличился на 10,3%, а 0,1% low FPS – на 5,6%, что сделало игру более комфортной и стабильной. В Counter-Strike 2 на ультра-настройках средний FPS увеличился на 15,3%, а 0,1% low FPS – на 29,4%, что подчёркивает стабильность нового процессора AMD.

1% low FPS – это уровень кадровой частоты, ниже которого опускается только 1% всех кадров. Он показывает производительность в самых загруженных 1% времени, то есть в моменты, когда система испытывает нагрузку. Увеличение этого показателя означает, что просадки FPS (кадров в секунду) стали реже и менее резкими, что делает игровой процесс более плавным.

Кроме того, Ryzen 7 9800X3D продемонстрировал небольшое преимущество в рендеринге Blender, сократив время выполнения задач в тестах BMW и Classroom. В тесте Cinebench новый процессор также продемонстрировал улучшенные результаты, с ростом на 5,1% в многопоточном режиме по сравнению с Ryzen 7 9700X.