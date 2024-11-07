Konami раскрыла актрису озвучивания Евы из Metal Gear Solid 3 спустя 20 лет после релиза

Konami продолжает подогревать интерес к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, в том числе рассказывая о прошлом и наследии всей серии. В свежем выпуске Дэвид Хейтер, актёр озвучки Солида Снейка в большинстве частей, впервые встретился с актрисой озвучки загадочной Евы из оригинальной Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Эта встреча стала откровением и для всех поклонников — почти 20 лет имя актрисы не раскрывалось.

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Свой голос Еве подарила Джоди Бенсон. Да, так просто — та самая актриса озвучки Ариэль из классической «Русалочки» Disney. Примечательно, что теория об участии Бенсон в создании оригинальной игры ходила давно, ведь игроки улавливали в голосе Евы знакомые нотки.

Почему же участие Бенсон в MGS3 столько лет было тайной? Это объяснила сама актриса. На отсутствие реального имени в титрах её натолкнула режиссёр озвучивания — она предложила не раскрывать участие Джоди во взрослой и серьёзной игре, ведь актриса в первую очередь ориентировалась на семейную и детскую аудиторию.

«Различные проекты, с которыми я была связана в своей карьере, в некотором роде ориентированы на семьи и детей. На самом деле это была Крис Циммерман — наш режиссер озвучивания. Она подсела ко мне и сказала: "Может быть, нам стоит заменить твоё имя», — поделилась Джоди.

Актриса озвучивания Евы в Metal Gear Solid 3 была подписана под псевдонимом Сюзетта Минье. Как рассказала Джоди, это имя основано на кличке её собаки, но с одной изменённой буквой. Однако как минимум одного поклонника серии выдуманный псевдоним не смог одурачить. Бенсон призналась, что однажды к ней подошёл фанат с копией игры для автографа — она попросила его «держать в секрете» информацию об актрисе озвучки Евы.

Также в Metal Gear Solid 3 была горячая сцена поцелуя Евы и Снейка. И Дэвид Хейтер, и Джоди Бенсон до этого никогда не записывали озвучку столь интимных сцен. Чтобы имитировать поцелуй, нашёлся простой выход — актёры страстно целовали собственные руки. На сегодня Интернета достаточно.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики подробнее рассказали о своём подходе к созданию ремейка.