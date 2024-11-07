Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D прибавил позорные 4% в сравнении с 7800X3D

В сети появились первые независимые тесты игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и результаты оказались разочаровывающими.

Несмотря на ожидания значительного прироста производительности по сравнению с предшественником — Ryzen 7 7800X3D — новый чип прибавил всего 4% в играх. Этот показатель вызвал волну критики со стороны пользователей и экспертов.

Ryzen 7 9800X3D построен на архитектуре Zen 5 и оснащен 8 ядрами с технологией 3D V-Cache, что обещало заметное улучшение производительности благодаря увеличенному объему кэша третьего уровня.

Однако тесты показали, что прирост оказался минимальным и вряд ли оправдывает апгрейд для владельцев предыдущих моделей.

© TechPowerUp

© TechPowerUp

© TechPowerUp

© TechPowerUp

© TechPowerUp

Важно отметить, что Intel в своем новом поколении также продемонстрировал смешные результаты, а в некоторых играх производительность даже снизилась по сравнению с предыдущим поколением.

При этом прошлое поколение Intel отметилось проблемами с браком и устаревшим процессорным разъёмом. AMD же продолжает поддержку сокета AM5, обещая выпуск новых процессоров для него.

Напомним, что ранее поставки Ryzen 7 7800X3D заметно сократились, что привело к дефициту и росту цен. В Южной Корее стоимость устройства уже достигла $649, аналогичная ситуация наблюдается и на американском рынке. И главное, чтобы с новой моделью не произошла подобная ситуация.