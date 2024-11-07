В грядущем патче Starfield исправят баги и позволят снять ограничение FPS на Xbox Series X

Bethesda выпустила бета-версию обновления 1.14.74 для Starfield. В нём сделали акцент на улучшении производительности и исправлении ошибок, причём это касается не только PC, но и консолей. Например, на Xbox Series X отныне можно снова включить неограниченную частоту кадров — космическое приключение в ряде моментов сможет работать с более чем 60 FPS.

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Что касается багов, то в Bethesda потрудились над проблемой, когда компаньоны могли всё время молчать. Ранее при загрузке сохранения можно было оказаться в «нежелательном» месте, но теперь таких ситуаций больше не будет. А ещё была исправлена ошибка, когда некоторые консольные команды не отключали получение достижений.

Также в сентябре для Starfield вышло дополнение Shattered Space. Оказалось, что в Steam не у всех игроков корректно отображалось владение DLC — теперь проблема исправлена. С полным списком изменений в бета-версии патча 1.14.74 можно ознакомиться на странице игры.

Загрузить бета-версию обновления можно в Steam. Для этого нужно перейти в свойства Starfield и выбрать бета-версию, после чего свежий патч будет загружен.