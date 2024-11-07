Nintendo пока не готова называть дату выхода экранизации The Legend of Zelda

Nintendo пока не готова называть точную дату выхода экранизации серии The Legend of Zelda, которой занимается Уэс Болл («Планета обезьян: Новое царство»).

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В новом отчёте Nintendo за второй квартал финансового 2024 года упомянули, что адаптация франшизы появится в кино до 2030 года. Если говорить точнее, то дату попросту зашифровали следующим образом: «202X».

Иными словами, речь может идти как о выходе в 2027 году, так и в 2029-м. Вероятно, что раньше премьеру ленты ждать всё равно не стоит, так как сиквел мультфильма о братьях Марио выйдет в кино 3 апреля 2026 года.

К тому же производство фильма по «Зельде» ещё не стартовало, поэтому сомнительно, что авторы картины банально успеют выпустить её до 2027 года.

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Ранее постановщик Уэс Болл рассказывал, что ориентируется в своей новой ленте на работы Хаяо Миядзаки. И у режиссёра есть какая-то «потрясающая идея» для фильма, который к тому же должен порадовать фанатов серии.

В прошлом автор, кстати, тоже отказался называть даже примерную дату релиза фильма — и пошутил, что за ним «придут из Nintendo».

Сама Nintendo должна в следующем году представить наследника Nintendo Switch — ожидается, что анонс состоится до конца марта 2025 года.