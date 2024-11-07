GTA 6 все еще планируют выпустить осенью 2025 года

Компания Take-Two, владеющая Rockstar Games, опубликовала свежий отчёт за второй финансовый квартал 2025 года. В нём компания поделилась текущим положением дел и раскрыла, пожалуй, самое главное. Релиз GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2025 года.

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В последнее время ходили слухи, что игру перенесут на 2026 год из-за проблем, с которыми столкнулись в Rockstar, однако, похоже, слухи оказались фейковыми.

Игра выйдет на PS5 и Xbox Series, а потом доберётся до ПК.