Консоли PlayStation в России продаются в пять раз лучше Xbox

PlayStation 5 Slim является самой продаваемой версией PlayStation 5 в России в 2024 году — на ее долю приходится 80% от продаж всех консолей Sony последнего поколения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса Яндекс Маркет.

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Яндекс Маркет стал одной из первых российских площадок, где можно заказать PlayStation 5 Pro в день старта мировых продаж — 7 ноября. Стоимость приставки составит от 84 тыс. руб. в зависимости от продавца. Покупатели смогут получить приставку уже с 14 ноября.

Модели PlayStation 5 в России традиционно пользуются большим спросом. С начала года около 80% всех покупок приставок PlayStation приходится на модель PlayStation 5 Slim, а еще около 20% — на стандартную PlayStation 5. Спрос на версии Slim показывает постепенный, но уверенный рост — в компании ожидают схожие темпы роста спроса на версию PlayStation 5 Pro.

Приставки PlayStation остаются лидерами по спросу в своей категории и обгоняют Xbox по продажам в пять раз. За 10 месяцев этого года покупки PlayStation выросли почти в три раза в годовом выражении. В Яндекс Маркете ожидают дальнейшего роста спроса на все модели в четвертом квартале 2024 года и в первом квартале 2025 года.

PlayStation 5 Pro была официально анонсирована Sony 10 сентября 2024 года после слухов в отрасли с марта 2024 года. Консоль поступит в продажу 7 ноября 2024 года. От оригинальной модели она отличается наличием более мощного графического чипа, увеличенным количеством памяти и улучшенной поддержкой трассировки лучей.