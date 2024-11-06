Геймдиректор Fallout: New Vegas заявил о помощи Diablo 2 в продажах Icewind Dale

Джош Сойер известен за участие в разработке множества именитых ролевых игр. Например, он был геймдиректором Fallout: New Vegas, но его дебютным проектом стала Icewind Dale — там Сойер был геймдизайнером. Оказалось, что одной из причин для успеха игры он считает выход Diablo 2.

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Обе игры вышли с небольшой разницей (Джош вспоминает, что релиз обеих RPG состоялся даже в один день). Среди геймеров принято считать, что проект уже именитой Blizzard затмил собой Icewind Dale, но у Сойера противоположное мнение. Всё дело в схожести жанров и сеттингов.

По мнению разработчика, за Diablo 2 выстраивались огромные очереди фанатов изометрических и ролевых игр. На прилавках они видели свеженькую Icewind Dale, которая также могла похвастаться фэнтезийной стилистикой и жанром RPG. Это и подкупало геймеров, которые изначально пришли за сиквелом Diablo.

«Icewind Dale была выпущена в тот же день, что и Diablo 2, и это звучит так, будто релиз был катастрофически плохой, но на самом деле всё прошло довольно хорошо. За Diablo 2 выстраивались огромные очереди, но многие из покупателей увлекались фэнтезийными и изометрическими играми, поэтому они спрашивали: “Icewind Dale — что это такое? Да, мы поиграем и в неё”», — поделился Джош Сойер.

Сейчас лучшим способом сыграть в первую игру Джоша Сойера можно назвать издание Icewind Dale: Enhanced Edition. Оно вышло в 2014 году и было не только адаптировано для современных PC, но и включало в себя все вышедшие дополнения.