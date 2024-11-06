В Steam появилась новая встроенная система записи и отправки игровых роликов

Всем пользователям Steam теперь доступна новая встроенная система записи геймплейных роликов.

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Получившиеся видео можно редактировать, например, вырезая понравившиеся моменты, и отправлять их своим друзьям.

Система имеет режим «фоновой записи» и «записи по запросу», а также набор мощных инструментов вроде временной шкалы, отметок событий и индикатора режима.

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По традиции Valve подготовила специальную страницу, на которой можно найти всю необходимую информацию о записи роликов (на русском языке!). Компания также благодарит всех участников бета-тестирования.