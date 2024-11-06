Бывший разработчик Rockstar обсудил текущий этап производства GTA 6

Бывший сотрудник Rockstar Games Бен Хинчлифф, работавший над GTA 5, Red Dead Redemption 2 и грядущей Grand Theft Auto VI, рассказал о том, чем, по его мнению, компания должна заниматься на данном этапе производства.

© скриншот

До запланированного релиза GTA 6 осталось около года, и, по словам Хинчлиффа, команда наверняка занята общей полировкой игры, «подтягиванием её во всех местах» и доработкой «свободного геймплея».

Разработчик считает, что «хорошими играми» являются те игры, которые не блокируют действия игрока и не ограничивают его свободу, при этом органично выписывая все изменения в игровой дизайн. И именно это, по словам Хинчлиффа, является главной основой игр GTA.

Поэтому если вы не любите играть по правилам, то знайте, что авторы GTA 6 пытаются учесть ваши предпочтения.

Grand Theft Auto 6 выходит осенью календарного 2025 года — сначала на PS5 и Xbox Series. С её релизом индустрия ожидает общего поднятия цен на игры.

Некоторые фанаты тем временем якобы «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — в этом ноябре.