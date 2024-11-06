Президент Nintendo подтвердил обратную совместимость наследника Switch

Наследник Switch действительно будет иметь обратную совместимость с прошлой консолью. Это подтвердил сам президент Nintendo Сюнтаро Фурукава, но многие и так догадывались благодаря слухам инсайдеров.

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Правда, как и инсайдеры, Фурукава не стал вдаваться в подробности. Их придётся подождать.

«На сегодняшнем брифинге по политике корпоративного управления мы объявили, что программное обеспечение [игры] Nintendo Switch также будет доступно для игры на преемнике Switch. Nintendo Switch Online также будет доступен на преемнике Nintendo Switch. Дополнительная информация о преемнике Switch, в том числе о его совместимости с Nintendo Switch, будет объявлена позднее», — заявил Фурукава.

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Новую консоль Nintendo или «следующую модель Switch» анонсируют до 31 марта 2025 года. На этот счёт планы японского гиганта не изменились.

Что изменилось, так это прогнозы продаж Nintendo — они, по словам Фурукавы, «пока не оправдали» первоначальных ожиданий.