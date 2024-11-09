Что нужно знать о романтических линиях в Dragon Age: The Veilguard

Пожалуй, почти каждый игрок в Dragon Age перед прохождением заранее планирует одну вещь — будущего романтического партнера. В The Veilguard им может стать один из семи компаньонов. Портал PC Gamer рассказал, как работает механика романтических отношений в игре и кратко описал сюжетные ветки каждого сопартийца.

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Как работают романтические отношения в The Veilguard

Романы реализованы примерно так же, как в Dragon Age: Inquisition. Для того, чтобы повысить уровень доверия компаньонов, нужно выполнять их личные задания, выбирать реплики в диалогах, совпадающие с их мнениями, и флиртовать при возможности.

Ограничений на романтические отношения нет: партнером протагониста может стать любой сопартиец. Но стоит отметить, что те, кто не стали избранником или избранницей игрока, рано или поздно могут проявить интерес к другим компаньонам. Как в Inquisition, где игра намекала на отношения Дориана и Железного быка, если ни один из них не был в отношениях с протагонистом.

Беллара

Беллара — эльфийка и одна из Странников Завесы, изучающих древние эльфийские руины. Она бодрая, жизнерадостная и крайне много знает о технологиях древних эльфов.

Отношения Беллары и протагониста довольно милые. Она делится своими проблемами довольно рано, и просит героя помочь ей исправить ошибки прошлого. Беллара также часто рассказывает о своих странах и тревогах насчет эльфийских богов, с которыми борется группа, и какую негативную роль эльфы сыграли в истории мира.

Помимо этого, характер Беллары развивается в неожиданных направлениях ближе к концу игры. Например, она увлекается парой новых хобби забавы ради, и может принять решения, которые раскрывают ее характер гораздо глубже.

Даврин

Долийский эльф, покинувший родное племя в поисках приключений и оказавшийся в рядах Серых Стражей. Он стал единственным опекуном маленького грифона по имени Ассан, и большая часть личного сюжета Даврина вращается вокруг терпения и доверия, необходимого для ухода за зверем.

По части романтики Даврин совсем не похож на прошлых Серых Стражей. Он совсем не стесняется заявлять о своих чувствах прямо, и эта уверенность в себе делает отношения с ним достаточно заряженными в плане влечения. К тому же, благодаря отличной озвучке в эмоции Даврина легко поверить.

Эммрик

Эммрик Волькарин — человек, некромант и один из членов Дозора Скорби. Настоящий джентльмен и профессионал своего дела: он всегда интересуется новыми знаниями и в любой момент готов прочитать лекцию о маге. Ему также прислуживает скелет-фамильяр по имени Манфред.

Отношения между ним и протагонистом строятся на взаимном уважении и любопытстве. К концу своего сюжета Эммрику предстоит принять важное решение, связанное с его приоритетами и наследием в качестве некроманта. А в зависимости от решений игрока результаты его выбора могут подметить и другие компаньоны.

Хардинг

Бывшая разведчица Инквизиции. Хардинг — гном-разбойница с сухим чувством юмора, но позитивным взглядом на мир. Она всегда готова сопереживать окружающим. Хардинг выделяется на фоне прочих компаньонов тем, что она получила наиболее проработанную предысторию и характер благодаря своей роли в предыдущей игре.

Хардинг выросла во Внутренних землях — первой большой локации в Inquisition, и присоединилась к движению в качестве разведчицы. По факту, у нее было не так уж и много экранного времени, однако Хардинг запомнилась фанатам благодаря тому, что именно она представляет каждую новую локацию игрокам.

Личный сюжет героини в The Veilguard гораздо более амбициозный. Она начинает изучать историю своих предков и разбираться, как события прошлого связаны с замыслом эльфийских богов.

Луканис

Луканис — человек-разбойник и член гильдии убийц Антиванские Вороны. Правда, член далеко не рядовой: он внук нынешнего лидера организации. Луканиса считали мертвым на протяжении года, и первое, что игрок узнает о нем — это тот факт, что его нужно спасти из магической тюрьмы.

Луканис совсем не такой отстраненный человек, как можно подумать. На самом деле, он немного романтик, любящий красивые слова и приятные жесты — просто для этого его нужно узнать чуть получше. Если вам интересен роман с мужчиной, изо всех сил старающегося держать партнера подальше от своей проблемной жизни, то Луканис — идеальный вариант.

Нэв

Человек-маг, частная сыщица и член подпольной фракции Драконы Тени в Тевинтере. Нэв движет желание добиться справедливости для тех, кого ущемляют магистры Тевинтера. Она также состоит в сложных отношениях с храмовниками и криминальными организациями города.

Насмешливая Нэв никогда не лезет за словом в карман и привыкла работать одна, хоть она и ценит помощь протагониста. Она верна целям группы, но довольно медленно начинает доверять окружающим людям. Роман с ней будет интересен тем, кто хочет чего-то более приземленного и камерного.

Тааш

Наконец, Тааш — воин кунари и член Повелителей Фортуны, гильдии охотников за сокровищами. Они специализируются на охоте на драконов, что однозначно пригодится в битве против богов и их гигантских драконов. Тааш — пожалуй, наиболее саркастичный и прямолинейный из компаньонов, что воспринимается как глоток свежего воздуха на фоне более разговорчивых персонажей, вроде Беллары и Эммрика.