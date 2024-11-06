"Смуту" сделали бесплатной для ограниченной аудитории

Геймеры-абоненты "Ростелекома" смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов — "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" Михаила Загоскина.

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Игра "Смута" доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа "Игровой" с 4 ноября 2024 года.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома":

"Совместная акция "Ростелекома" со студией "Сайберия Нова" создаст новый опыт для абонентов уникального тарифа домашнего интернета "Игровой". На высоких скоростях геймеры смогут подключиться к обновленному релизу игры об исторических событиях, годовщину которых страна отмечает каждый год 4 ноября. Доступ к игре "Смута" пользователи тарифа "Ростелекома" получат бесплатно".

Алексей Копцев, генеральный директор "Сайберия Нова":