Обновление 5.2 для Genshin Impact покажут на стриме 8 ноября

Создатели Genshin Impact анонсировали традиционную прямую трансляцию перед выходом большого обновления — на ней они расскажут главные детали о новой версии 5.2.

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Стрим разработчиков Genshin Impact 5.2 начнётся в пятницу, 8 ноября, в 15:00 мск. Посмотреть прямой эфир можно будет на Twitch или YouTube с русскими субтитрами.

В ходе трансляции разработчики обещают рассказать о новой сюжетной главе и раскрыть другие интересные факты о новой версии. Игроки ожидают увидеть новых персонажей — Часку и Оророна. Во время просмотра можно будет увидеть промокоды и получить «другие щедрые награды».

Обновление 5.2 в Genshin Impact выйдет 20 ноября.