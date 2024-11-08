5 нюансов, о которых не рассказывает Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard — гигантская игра, полная квестов, персонажей и самых разных секретов. Обучение неплохо знакомит игрока с базовыми механиками, но часть нюансов игра никак не объясняет. Портал IGN рассказал о моментах, которые желательно знать заранее.

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Локации не сразу открываются полностью

В The Veilguard при первом посещении той или иной локации, обычно по основному сюжету, карта будет открыта не полностью. На ней доступны сундуки и некоторые торговца, но побочных заданий, маяков для быстрого перемещения и коллекционных предметов может не быть. Они появятся лишь по выполнении сюжетного задания — игра даже предупредит об этом отдельным уведомлением.

Полевые навыки компаньонов помогают исследовать мир

Заметили на карте сундук или алтарь, но не можете до него добраться? Не переживайте — вероятно, у вас просто нет правильного навыка. Вернитесь в локацию позже, заручившись поддержкой нужного компаньона. У каждого сопартийца есть уникальная способность, которая помогает изучать открытый мир. Например, Беллара взаимодействует с магическими артефактами, а Даврин может призвать своего грифона, чтобы подняться на большую высоту. Эти способности открываются после того, как персонаж официально присоединяется к группе. Помимо этого, компаньона не обязательно брать с собой, чтобы воспользоваться его способностью.

Очки навыков можно сбросить в (почти) любой момент

The Veilguard не разрешает менять класс персонажа, зато позволяет сбрасывать потраченные очки навыков, чтобы изменить билд. Очки можно получить за повышение уровня и найденные алтари, спрятанные в открытом мире.

А сбросить билд персонажа легко: достаточно лишь зайти в меню навыков и выбрать соответствующую опцию. Игра даже позволяет менять специализации, если вы вдруг захотите попробовать какую-то другую продвинутую профессию после 20 уровня. Причем эта опция доступна не только протагонисту, но и компаньонам.

Ограничение лишь одно — очки навыков нельзя сбрасывать и перераспределять прямо в бою.

У некоторых заданий есть срок годности

Из-за структуры событий The Veilguard некоторые побочные задания и поручения компаньонов становятся недоступными после определенной точки сюжета. И игра обычно не предупреждает о том, что задание может заблокироваться. Поэтому стоит выполнять задания сопартийцев, которые вам интересны, сразу при получении.

Не тратьте время на высокоуровневых противников

Если вы вдруг столкнетесь с противниками сильно выше вашего уровня (над их индикатором здоровья будет значок черепа), то лучше сразу уходите. К такой битве лучше вернуться позже. Да, биться с гораздо более сильными врагами может быть интересно, но игра не наградит за такую победу какими-либо бонусами. Подождите момента, когда разрыв в уровнях будет маленьким (2-3) — и попробуйте еще раз.