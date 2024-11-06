Kingdom Come: Deliverance 2 не планируют защищать от пиратов

Некоторое время назад у нас появились основания подозревать, что студия Warhorse собирается добавить в будущую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance 2 печально знаменитую систему Denuvo. Однако в ходе специальной трансляции разработчики развеяли опасения: они не планируют прибегать ни к Denuvo, ни к какой-либо другой антипиратской защите.

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Как мы помним, без защиты от несанкционированной игры прекрасно обошлась Kingdom Come: Deliverance. Сегодня разработчики сообщили, что было продано более 8 миллионов копий игры — и это несмотря на бесплатные раздачи и активность пиратов.

В ходе трансляции Warhorse также сообщила, что уделяет серьёзное внимание оптимизации: несмотря на улучшенную графику, Deliverance 2 должна отлично себя чувствовать даже на слабых компьютерах. Системные требования пока, впрочем, не объявили, поскольку полировка ещё идёт.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на РС, Xbox Series и PlayStation 5. В предварительных обзорах журналисты уже похвалили показанную им демоверсию.