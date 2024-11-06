К выживалке Enshrouded выпустили масштабное обновление Souls of the Frozen Frontier

Студия Keen Games продолжает развивать и расширять свой исследовательский ролевой боевик Enshrouded. И сегодня разработчики объявили о выходе крупнейшего на данный момент обновления Souls of the Frozen Frontier.

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Масштабный патч добавит в игру горный регион Albaneve Summits, в котором игроков ждут новые испытания, открытия и возможности. Обновление вводит систему погоды, питомцев, сельскохозяйственных животных и горожан, которые будут выдавать нам квесты и смогут присоединиться к поселению.

Помимо этого, обновление приносит многочисленные исправления и доработки существующих функций, улучшает качество жизни, включая визуальные новшества. О главных его чертах рассказано с в свежем сюжетном трейлере.

Enshrouded находится в раннем доступе Steam и пользуется популярностью у игроков. В конце лета разработчики сообщили о тираже свыше трёх миллионов копий. А релиз выживалки должен состояться в 2025 году, игра выйдет, помимо РС, на PlayStation и Xbox.