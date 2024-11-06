Илон Маск похвастался местом в двадцатке сильнейших игроков Diablo 4

В свежем подкасте Joe Rogan Experience принял участие Илон Макс — легендарный предприниматель, стоящий во главе SpaceX, Tesla и Twitter. И в процессе беседы миллиардер добавил к перечню своих титулов ещё один: один из сильнейших игроков Diablo IV.

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Маск начал разговор с того, что он попал в двадцатку лучших игроков Diablo 4 в мире. При этом в этом топе — всего два американца, и второй занимает первое место в таблице лидеров. Ещё недавно Маск находился на 19-м месте, но сейчас съехал на 20-е.

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Макс завоевал себе место в таблице лидеров Diablo 4 Pit, которая отслеживает, насколько быстро игроки могут пройти сверхсложное многоуровневое случайно сгенерированное подземелье «Яма». Это неофициальная и не самая точная таблица, поскольку этот рейтинг основан на записях, присланных игроками.

Тем не менее достижение Маска впечатляет: сейчас в таблице 697 записей. Миллиардеру удалось пройти Яму за 2 минуты 45 секунд на максимальном уровне сложности. При этом он использовал новый класс, Наследник духов, который появился в дополнении Vessel of Hatred.

Diablo 4 — не единственная игра, которой увлечён Илон Маск. Ранее он делился впечатлениями от Elden Ring и Cyberpunk 2077 и заявлял, что был одним из лучших игроков мира в Quake.