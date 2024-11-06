В переиздании Until Dawn исправили кучу ошибок и добавили разные режимы графики для PS5

Для переиздания Until Dawn выпустили патч 1.06. Он уже доступен на PlayStation 5, а до PC доберётся позднее на этой неделе. Главными новинками стали режимы производительности и качества, которые будут доступны как на обычной консоли, так и на PS5 Pro — хоррор стал одной из десятков дебютных игр с поддержкой улучшенной консоли.

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Конечно, этих режимов не будет на PC. Зато компьютерные игроки смогут насладиться функцией переключения мониторов. Все остальные изменения в патче относятся к исправлениям ошибок. Их получилось крайне много. Например, исправлен баг с моделями персонажей во время паузы. Многие из блокировок, не позволяющих продвинуться по сюжету, также были исправлены.

Также разработчики позаботились о синхронизации речи персонажей с движением губ и улучшили производительность на PC. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.

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Несмотря на патч с исправлением большого количества ошибок, у переиздания Until Dawn остаётся ещё множество нерешённых проблем. Например, из-за низкой производительности разработчики временно отключили генерацию кадров с помощью FSR на видеокартах Nvidia 40-й серии. Также была отключена улучшенная трассировка лучей — она снова появится в игре лишь тогда, когда под неё адаптируют все сцены.

Увы, переиздание Until Dawn показало себя довольно посредственно. И дело не в самой игре, а в её встрече: пиковый онлайн в Steam едва превысил 2,6 тысячи человек. А на PlayStation 5, судя по слухам, хоррор мог показать себя даже слабее, чем ныне закрытый шутер Concord. Речь идёт о стартовом периоде.

Несмотря на слабые показатели, у франшизы Until Dawn может быть светлое будущее. Фильм по игре выйдет уже в апреле 2025 года, а в переиздании появился намёк на возможный сиквел из-за новых сцен. На продолжение недвусмысленно намекнули и актёры.

В переиздании Until Dawn исправили кучу ошибок и добавили разные режимы графики для PS5 - фото 2

Авторское мнение

Until Dawn считается известной классикой для PlayStation 4 и одной из самых известных игр Supermassive Games. Проблема в том, что переиздание практически никак не рекламировалось, а также продавалось по цене полноценной новой игры. Ситуацию усугубляет невозможность приобрести хоррор в около 200 странах Steam — для игры обязательно нужен аккаунт PSN.

Скорее всего разработчики продолжат выпускать патчи для переиздания, чтобы сделать его оптимальным способом ознакомиться с историей Until Dawn. Популярность хоррора может повыситься, если экранизация окажется качественной и завоюет любовь зрителей — тогда стоит ждать наплыв новых игроков.