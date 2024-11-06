Стратегия Empire of the Ants вышла в расширенном доступе и получила тёплый приём

Издатель Microids поделился релизным трейлером Empire of the Ants (2024). В ролике зрителей приглашают в «эпическое приключение», в котором те возьмут на себя роль отважных муравьёв. Придётся изучать гигантский мир с разными сезонами годами и сменяющимся временем суток, а также встречаться с другими насекомыми.

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Муравьи смогут развивать собственные колонии и нападать на других обитателей мира. Помимо одиночной игры, предусмотрен и мультиплеер. В нём два или три игрока могут сразиться в битвах друг против друга. В конце предлагается оформить предзаказ на PC, PlayStation 5 или Xbox Series — обладатели расширенного издания могут начать играть уже сейчас.

Всем остальным придётся дождаться 7 ноября. Поклонники цифровых изданий смогут приобрести диски Empire of the Ants для PS5 и Xbox Series. Причём обложка у них будет двухсторонняя. А ещё предусмотрено лимитированное издание со стилбуком и литографическими карточками.

Своим мнением об Empire of the Ants успели поделиться журналисты. Игра получила тёплый приём. Большинство критиков сошлось во мнении, что новинка своими механиками не так уж сильно выделяется на фоне других стратегий в реальном времени, однако крайне интересна выбранным сеттингом. Оценки следующие:

79 баллов — Opencritic, с рекомендацией 69% рецензентов (на основе 13 обзоров); 82 балла — Metacritic, версия для PC (на основе 4 обзоров); 76 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 10 обзоров).

Что касается приёма со стороны простых игроков, то обзоры Empire of the Ants в Steam оказались «в основном положительными». Из 61 написанной рецензии в 77% случаях новинку хвалят. К сильным сторонам относят проработанную и яркую графику, звуковой дизайн и простое управление в ходе сражений.

Пиковому онлайну в Steam удивляться не стоит — он составил лишь 309 человек. Пока в Empire of the Ants могут играть лишь обладатели расширенной версии и те, кто получил ключ от разработчиков. Вероятно, в момент полноценного релиза число одновременных игроков вырастит, но ждать высоких показателей от нишевой стратегии не стоит.