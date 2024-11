Творческий директор Witchfire назвал Dragon Age: The Veilguard «дорогостоящей ошибкой»

Долгожданный релиз новой части культовой серии Dragon Age никого не оставил равнодушными. Но пока профессиональные критики захлёбываются похвалами в адрес Dragon Age: The Veilguard, рядовые игроки не всегда приходят в восторг от того, что продемонстрировала им BioWare — да так, что даже модераторам Metacritic не удалось «поднять» средний пользовательский балл выше 3,8.

Адриан Хмеляж, творческий директор студии The Astronauts (Witchfire, The Vanishing of Ethan Carter) явно относится к армии скептиков. Dragon Age: The Veilguard он назвал «дорогостоящей ошибкой», сравнив игру с Concord — едва ли не самым крупным провалом 2024 года.

Раньше крупные издатели слишком часто вмешивались в разработку игр. Теперь они чрезмерно отклонились в другую сторону — и это привело к таким дорогостоящим ошибкам, как Concord и Dragon Age: The Veilguard. Будем надеяться, что для студий, которые действительно знают, что делают, это не приведет к возвращению уровня контроля, порождающего ПТСР.

Хотя о соотношении вложенных средств и доходов от продаж пока ничего не известно, Хмеляж отмечает, что издателям будет сложно покрыть затраты на разработку в течение более чем десяти лет, не говоря уже о получении прибыли. В качестве аргумента он упоминает, что EA отказалась от планов по выпуску дополнений к The Veilguard и уже перевела команду работать над новой Mass Effect.

Хмеляж также отмечает, что коммерческий успех игры никак не связан с чартами Steam-продаж или топами по посещаемости. В доказательство он привёл примерные расчёты.

Давайте предположим, что издатели получают примерно половину от розничной цены (это связано с региональным ценообразованием, особыми местными налогами, возвратом денег и т.д.). Допустим, EA получает 35 долларов за копию (я щедр, так как цена на PC ниже). При бюджете в 100 миллионов вам нужно продать 2,9 млн копий, при 150 млн — 4,3 млн, при бюджете 200 млн — 5,7 млн. Не думаю, что бюджет The Veilguard был выше, так что давайте остановимся на этом. Выглядит не так уж плохо, не так ли? Ну, давайте не забывать, что вы не тратите сотни миллионов долларов в течение многих лет только для того, чтобы получить деньги обратно. Вы делаете это, чтобы заработать больше. Если после десяти лет разработки вы не удвоите вложенные средства, то это провал.

Напомним, что релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. При этом впервые о работе над Dragon Age 4 студия сообщила в 2018 году. В Steam рекорд посещаемости The Veilguard составил 89 418 человек, но мнения игроков разделились. Кто-то считает игру достойным продолжением, а кто-то сравнивает её с «пляжным эпизодом» в аниме-сериалах.