Раскрыты примерные сроки выхода портативной консоли Xbox

Редактор портала Windows Central Джез Корден в ходе подкаста Rand al Thor на YouTube заявил, что Microsoft представит портативную версию Xbox уже в следующем году.

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По словам Кордена, компания может представить свою портативную Xbox в 2025 году. На это указывают многочисленные слухи и намеки от самой Microsoft, появившиеся в последние месяцы.

Например, ранее появился официальный опрос, в котором Microsoft интересовалась мнением геймеров о таких устройствах, как Steam Deck. Корден отметил, что в следующем году может появиться новая консоль Xbox, которую можно будет «держать в ладони».

Тем не менее он предположил, что компания готова представить устройство на The Game Awards 2024 — презентация и выход устройства на рынок состоится позднее.

Слухи о портативной версии Xbox также подкрепляются информацией, которая была опубликована в документах судебного разбирательства между Microsoft и Федеральной торговой комиссией (FTC). Кроме того, глава Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно высказывался в поддержку идеи портативных консолей.