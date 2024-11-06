Прошлое обворожительной Цукисиро Янаги из Zenless Zone Zero показали в свежем ролике

HoYoverse поделилась свежим роликом Zenless Zone Zero. Его посвятили Цукисиро Янаги — новой играбельной героиней, которая сможет ослаблять врагов. Она станет частью баннера грядущей версии 1.3 «Виртуальная месть», релиз которой состоится 6 ноября.

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Ролик под названием «Человек и демон» длится почти пять минут. В нём не получится увидеть геймплейные кадры с Цукисиро, зато можно насладиться красочной и плавной анимацией. Становится ясно, что Янаги — не обычный человек. Именно её прошлое и раскрывается в видео.

«Кровь человека, кровь óни… …смешались в твоих венах. Живи и заверши то, что мне не удалось. Не дай нашей крови… пролиться зря», — гласит описание ролика.

До 27 ноября у игроков будет повышенный шанс заполучить Цукисиро Янаги из нового баннера. Сами поклонники Zenless Zone Zero высоко оценили ролик из-за раскрытия новых деталей игровой вселенной. Также игроки хотели бы увидеть полноценное аниме, а не просто короткие ролики с предысториями персонажей.