Пошаговая стратегия Metal Slug Tactics вышла на PC и консолях

Leikir Studio и издательство Dotemu опубликовали релизный трейлер пошаговой тактической ролевой стратегии Metal Slug Tactics. В нём игроков познакомили с членами элитного отряда «Сапсан», которые должны предотвратить государственный переворот и не дать генералу Дональду Мордену разрушить мир.

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Metal Slug Tactics уже вышла на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В Steam она продаётся за 792 рубля, до 12 ноября на неё действует релизная скидка. По версии Metacritic игру оценили в среднем на 78 баллов: критики хвалят отличный геймплей и стратегическую вариативность, однако отмечают, что её потенциал раскрывается далеко не сразу.

Авторы Metal Slug Tactics пошли неожиданным путем, но это сработало. Знаменитые персонажи, потрясающая графика и ностальгические звуки на месте, но их новый облик придает сюжету большую глубину, хотя его и не назвать хорошо продуманным. Эта игра стоит вашего времени, хотя вряд ли она стоит сорок евро, так что стоит подождать скидок.

Metal Slug Tactics — тщательно проработанная ода классической аркадной игре, в которой нет места слепому преклонению перед знаменитой серией и непониманию того, что делает Metal Slug великой. Напротив, она привносит в жанр тактических игр несколько нововведений, которые мастерски объединяют на тактической сетке захватывающий платформер и стрельбу.