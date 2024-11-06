В свежем ролике Sniper Elite: Resistance рассказали про главного героя и его характер

Разработчики из Rebellion поделились свежим роликом, посвящённым Sniper Elite: Resistance. В нём можно увидеть множество геймплейных кадров с перестрелками, а также услышать рассказ о главном герое. В центре истории окажется Гарри Хоукер. Это профессиональный британский солдат, специализирующийся на одиночных и скрытных операциях.

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Гарри оказался очень мотивированным в истреблении нацистов. Что касается личностных качеств, то это сдержанный, сосредоточенный и целеустремлённый боец. Хоукер сохраняет хладнокровие даже тогда, когда ситуация идёт не по плану, а также быстро продумывает решение проблем и альтернативные пути.

Впервые Гарри появился ещё в Sniper Elite 3, но там персонаж оставался в тени Карла Фейрбёрна. В Sniper Elite: Resistance Хоукеру придумали собственную уникальную историю, которая разворачивается во Франции в период Второй мировой войны.

Релиз Sniper Elite: Resistance состоится 30 января 2025 года на PC, PlayStation и Xbox. Анонс состоялся ещё в августе, но геймеры раскритиковали новинку из-за схожести со Sniper Elite 5.