Call of Duty: Black Ops 6 не смогла обогнать Red Dead Redemption 2 в топе продаж «М.Видео»

В «М.Видео-Эльдорадо» поделились чартом продаж видеоигр за период с 28 октября по 3 ноября. Лидер с прошлой недели не изменился — им стал боевик Grand Theft Auto V для PlayStation 5. За первым местом следуют Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Mortal Kombat 11: Ultimate, причём тоже для актуальной консоли Sony.

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Как ни странно, четвёртое место также забрала GTA 5 для PS5, но уже в издании Premium Edition с бонусами для Online-режима. Стоит отметить, что в топе нашлось место для ещё одной игры Rockstar Games — это Red Dead Redemption 2 для PS4, расположившаяся на седьмой строчке.

На пятой строчке расположился футбольный симулятор EA Sports FC 24, который оказался более популярен на прошлой неделе, нежели EA Sports FC 25. Аналогичная судьба у Marvel’s Spider-Man 2 — геройский боевик оказался на восьмом месте, далеко за приключениями Майлза Моралеса.

Единственной новинкой в чарте стал шутер Call of Duty: Black Ops 6 для PS5. Он закрепился на девятом месте и смог обогнать спортивный файтинг EA Sports UFC 5. В целом же топ продаж за прошедшую неделю выглядит следующим образом: