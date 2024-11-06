С яркой антиутопией Road 96 познакомилось более двух миллионов игроков

Студия Digixart и издательство Deep Silver объявили, что процедурно генерируемое дорожное ретроприключение Road 96 достигло значительной вехи. С яркой антиутопией уже познакомилось более двух миллионов игроков. При этом на просмотр прохождений игры на YouTube и Twitch зрители потратили более 68 миллионов часов.

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Разработчики поблагодарили всех, кто «сделал это путешествие незабываемым» и заверили, что впереди у нас ещё масса приключений. Возможно, нас ждёт анонс неких расширений или даже сиквела — хотя выпущенный в прошлом году приквел Road 96: Mile 0 игроки встретили намного менее восторженно.

Road 96, рассказывающая о побеге автостопом из тоталитарной Петрии, вышла в 2021 году. Игра собрала 91% положительных отзывов в Steam. Со временем разработчики выпустили консольные версии, проект также побывал в каталогах Game Pass и PS Plus. Так что реальные продажи игры намного ниже указанных двух миллионов.