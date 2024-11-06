Metacritic высказался об удалении негативных отзывов игроков о Dragon Age: The Veilguard
Вокруг пользовательских оценок на Metacritic уже неоднократно возникали споры, в том числе из-за ревьюбомбинга — при написании обзора не требуется подтверждение покупки игры. Так стало и с Dragon Age: The Veilguard, которая получила пользовательскую оценку 3,8 балла из 10.
Она основана на почти пяти тысячах обзоров игроков. Из них 64% оказались негативными, 7% — смешанными, а 29% — положительными. Среди главных минусов простые игроки называют:
«Уничтожение» наследия Dragon Age;Обилие woke-элементов («повесточка»);Нелогичные диалоги;Плохой арт-дизайн;Проблемы с игрой на HDD и не только.
При этом реальные покупатели в Steam оставили в основном положительные отзывы, а критики высоко оценили сюжет и персонажей. Часть игроков, оставивших отзыв на Metacritic, также пожаловалась на удаление своих оценок.
Якобы модерация Metacritic удаляет негативные рецензии, причём делает это вновь, если игрок опубликовал свой отзыв повторно. Представитель сайта прокомментировал эти заявления и подтвердил, что отзывы проходят модерацию для того, чтобы фанаты «чувствовали себя комфортно».
Любой пользователь может пожаловаться на нарушение правил в отзыве. Модерация Metacritic рассматривает каждое обращение и удаляет пользовательский обзор, если он действительно нарушил правила площадки.
«Мы очень серьёзно относимся к онлайн-доверию и безопасности на всех наших сайтах, включая Metacritic. На Metacritic действует система модерации, позволяющая отслеживать нарушения наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о нарушениях (включая, но не ограничиваясь этим, расистские, сексистские, гомофобные высказывания, оскорбления в адрес других пользователей и так далее), и в случае выявления нарушений, отзывы удаляются», — заявили в Metacritic.
Напомним, что Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Новинка не смогла обойти шутер Call of Duty: Black Ops 6 в свежем чарте Steam.