Metacritic высказался об удалении негативных отзывов игроков о Dragon Age: The Veilguard

Вокруг пользовательских оценок на Metacritic уже неоднократно возникали споры, в том числе из-за ревьюбомбинга — при написании обзора не требуется подтверждение покупки игры. Так стало и с Dragon Age: The Veilguard, которая получила пользовательскую оценку 3,8 балла из 10.

Она основана на почти пяти тысячах обзоров игроков. Из них 64% оказались негативными, 7% — смешанными, а 29% — положительными. Среди главных минусов простые игроки называют:

«Уничтожение» наследия Dragon Age; Обилие woke-элементов («повесточка»); Нелогичные диалоги; Плохой арт-дизайн; Проблемы с игрой на HDD и не только.

При этом реальные покупатели в Steam оставили в основном положительные отзывы, а критики высоко оценили сюжет и персонажей. Часть игроков, оставивших отзыв на Metacritic, также пожаловалась на удаление своих оценок.

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Якобы модерация Metacritic удаляет негативные рецензии, причём делает это вновь, если игрок опубликовал свой отзыв повторно. Представитель сайта прокомментировал эти заявления и подтвердил, что отзывы проходят модерацию для того, чтобы фанаты «чувствовали себя комфортно».

Любой пользователь может пожаловаться на нарушение правил в отзыве. Модерация Metacritic рассматривает каждое обращение и удаляет пользовательский обзор, если он действительно нарушил правила площадки.

«Мы очень серьёзно относимся к онлайн-доверию и безопасности на всех наших сайтах, включая Metacritic. На Metacritic действует система модерации, позволяющая отслеживать нарушения наших условий использования. Наша команда рассматривает каждое сообщение о нарушениях (включая, но не ограничиваясь этим, расистские, сексистские, гомофобные высказывания, оскорбления в адрес других пользователей и так далее), и в случае выявления нарушений, отзывы удаляются», — заявили в Metacritic.

Напомним, что Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Новинка не смогла обойти шутер Call of Duty: Black Ops 6 в свежем чарте Steam.