Слух: в Resident Evil 9 Джилл и Леон завершат сюжетную арку с мегамицелием

Развитие сюжета Resident Evil остановилось на Resident Evil Village 2021 года выпуска, поэтому поклонники с нетерпением ждут девятую часть. О её разработке во главе с геймдиректором Resident Evil 7 стало известно в июле, однако какие-либо подробности раскрывают лишь инсайдеры. Так случилось и сейчас.

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Новая информация поступила якобы от тестера, поэтому относиться к ней стоит скептически до публикации официальных деталей со стороны Capcom. Помимо Леона Кеннеди, упоминавшегося в прошлых слухах, поиграть получится за Джилл Валентайн.

Спустя 4 года после событий Village парочка попадёт на остров, где обитает компания, создающая клонов Эвелины — злодейки из седьмой части. Основным антагонистом Resident Evil 9 выступит некий мистер Саймон. А сам хоррор завершит сюжетную арку с мегамицелием. К слову, главные герои тоже окажутся им заражены.

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Что касается остальных деталей сюжета, то каким-либо образом вернётся «Корпус Амбреллы». Крис Редфилд и Барри Бёртон станут второстепенными персонажами, которые общаются с Леоном и Джилл по радиосвязи. Также упоминается Розмари Уинтерс, чья кровь используется для создания вакцины для жителей острова.

На самом острове, который, судя по прошлым слухам, находится в Юго-Восточной Азии, есть заброшенная больница и дома, пещеры, лаборатория, храм, тёмный лес и даже старая фабрика. Апрельский игровой тест якобы проходил в больнице за Джилл, а за Леона в лесу тестер мог сыграть в сентябре.

Основными врагами выступят зомби, напоминающие заражённых Ганадо из Resident Evil 4 (2023). Они могут использовать оружие ближнего боя и поклоняются луне, имея татуировки с ней. Также за Леоном будет следовать некий враг в духе Тирана, а на Джилл нападёт человек-козёл (Goatman). Во вселенной Resident Evil данный мутант не появлялся, но есть в фанатском каноне.

Стоит отметить возможный внешний вид героев. Леон Кеннеди выглядит зрело, а одежда соответствует мультфильму «Обитель зла: Проклятие». А вот Джилл, внешность которой подарила Александра Зотова, напоминает саму себя из «Обитель зла: Остров смерти».

Перечисленное выше — слухи, которые не стоит воспринимать всерьёз до появления официальной информации. Что касается возможного окна релиза, то им может стать конец 2025 года. Причём Capcom потенциально использует технологии из Dragon’s Dogma 2.