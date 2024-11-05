Демо Halo 2 с Е3 2003 года выпустят в качестве мода для Halo: The Master Chief Collection

Ранние версии игр — лакомый кусочек для любого фаната, который хочет взглянуть на ранее невиданный контент. Зачастую разработчики не делятся прототипами своих проектов, однако в Xbox Game Studios поступили иначе. Демоверсию Halo 2 с выставки E3 2003 года выпустят в качестве мода для Halo: The Master Chief Collection уже 9 ноября.

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Загрузить мод можно будет на PC в мастерской Steam. Его приурочили к 20-летию игры, которая вышла 9 ноября 2004 года. Культовая демоверсия включает в себя ранние версии уровней «Окраины» и «Метрополис». Однако назвать мод полноценным оригиналом не получится — изначальные ресурсы пришлось долго и с трудом восстанавливать.

Всё дело в технических особенностях. Демоверсия создавалась на ранней версии движка Halo 2, который не совместим с другими версиями игры и требует девкита оригинального Xbox. На помощь пришли преданные фанаты из команды Digsite. Она состоит как из сотрудников 343 Industries (нынешняя Halo Studios), так и из талантливых моддеров.

Демо Halo 2 на E3 в 2003 году с реакцией аудитории

В Digsite создали специальные инструменты для анализа и автоматического обновления старых ресурсов, которые получают совместимость с актуальными версиями Halo 2. Отдельно был выделен труд моддера General_101, который переработал и улучшил контент демоверсии, включая оформление уровней.

«Даже с оригинальным исполняемым файлом сложно работать, поскольку для его загрузки требуется набор для разработчиков Xbox, которых становится всё меньше даже у нас в студии. Но теперь, в 2024 году, у нас есть разработанные Digsite инструменты для анализа и автоматизации обновления старых ресурсов, а также новые знания, позволяющие понять, почему Bungie [авторы Halo 2] создавала вещи именно так, как они были представлены в демоверсии», — поделился старший сценарист Halo.

Пока в Xbox Game Studios не сообщали о планах добавить демоверсию Halo 2 в консольные версии Halo: The Master Chief Collection. Сама модификация представляет из себя полноценную миссию, в которой достоверно воссоздали контент из демоверсии 2003 года.