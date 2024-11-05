Хоррор Slitterhead автора Silent Hill подарит игрокам оригинальный опыт

Геймдиректор хоррора Slitterhead Кэйитиро Тояма рассказал, что новинка подарит игрокам оригинальный опыт — как и одно из предыдущих творений автора, Silent Hill.

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Ещё со времён Silent Hill мы старались сохранять приверженность к идеям свежего и оригинального опыта, даже если результат получался немного «грубоватым». Этот подход остаётся неизменным на протяжении моей карьеры, и он актуален для Slitterhead.

Автор не стал вдаваться в детали «грубоватых» элементов, но речь наверняка идёт о технических ограничениях или чём-то подобном. Возможно, что подразумевается отсутствие у игры большого бюджета или передового уровня графики.

О том, что не всем играм требуется большой бюджет, автор как раз упоминал в начале года. По его словам, подобная тенденция была актуальна для Sony, где он работал над Gravity Rush.

Тояма покинул PlayStation в 2020 году и следом сформировал студию Bokeh Game Studio, куда ещё перешёл ведущий дизайнер той же Gravity Rush и главный дизайнер Puppeteer.

В Slitterhead игрок возьмёт на себя роль сущности без памяти и физической формы, которая с помощью силы крови охотится за монстрами — те маскируются под обычных людей.

Релиз Slitterhead состоится 8 ноября для PC (Steam, EGS), Xbox Series и PlayStation. Ранее авторы рассказали про некоторых персонажей из сюжета новинки.