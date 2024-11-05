Создатели Marvel Rivals прокомментировали сравнения игры с Overwatch

Создатели Marvel Rivals из компании NetEase прокомментировали сравнения их творения с Overwatch, отметив ключевые различия между двумя играми.

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Условно-бесплатный шутер по комиксам Marvel начали сравнивать с творением Activision Blizzard ещё с самого анонса. Про Overwatch пользователям напоминали умения героев, дизайны уровней и даже цветовая гамма новинки.

Некоторые предположили, что создатели Marvel Rivals специально сделали оммаж к Overwatch, но, судя по всему, совпадения оказались «случайными».

В NetEase признались, что подобные сравнения стали для авторов «большой честью», и в Marvel Rivals действительно можно обнаружить знакомые элементы жанра. Но игра всё равно отличается от Overwatch, причём дело заключается не только в участии популярных героев Marvel:

Темп у Marvel Rivals будет быстрее, и она намного более дружелюбна к новичкам. У нас есть большой упор на геймплей со способностями, к тому же мы акцентируем внимание на «геройской» части жанра супергеройских шутеров.

Релиз Marvel Rivals состоится 6 декабря на PC, PS5 и Xbox Series. А вот версию для Switch выпускать пока не планируют.

В самой Marvel Rivals пользователи смогут объединять способности разных популярных героев и злодеев Marvel, сражаясь на красочных аренах.

А в следующем сезоне Overwatch 2, кстати, стартуют тесты режима «6 на 6».